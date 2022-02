Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Cronaca venerdì 18 febbraio 2022 ore 13:46

Lavoro senza sicurezza, scatta il sequestro

Oltre alle violazioni su sicurezza e salute, in quella ditta c'erano 2 dipendenti irregolari e rifiuti speciali gestiti in modo non conforme

CALENZANO — Gestione non conforme di rifiuti speciali, due dipendenti assunti in modo irregolare, violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: è quanto hanno rilevato gli agenti della polizia municipale di Calenzano in una ditta che adesso è stata sottoposta a sequestro probatorio e sospensione dell’attività. Il controllo è stato effettuato nell'ambito del protocollo Lavoro Sicuro, condotto dalla Municipale insieme con il personale dell’Asl Prevenzione e Rischi e dell’Ispettorato del Lavoro. “Ringrazio il personale della polizia municipale e degli altri organi di controllo – ha detto il sindaco Riccardo Prestini - per l’azione attenta e costante, finalizzata a contrastare le attività inserite sul nostro territorio, che hanno violato le regole essenziali, volte a garantire la sicurezza, la salute e la dignità dei lavoratori e producendo, nel contempo, una concorrenza sleale alle attività regolari”.