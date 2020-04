Assembrati con la droga nel Parco della Musica

Gli agenti della municipale sono intervenuti all'ingresso delle Cascine presso il Teatro dell'Opera dove sono state identificate diverse persone

FIRENZE — Le pattuglie della municipale hanno effettuato una operazione nel piazzale Vittorio Veneto, dove due persone sono state denunciate e sanzionate per violazione delle misure del DPCM sul contenimento del Covid 19.

Tra piazzale Vittorio Veneto e la zona del Parco della Musica l’operazione scattata ieri pomeriggio ha portato ad identificare "diverse persone", fra cui due stranieri che hanno tentato di sottrarsi ai controlli.

I due hanno anche cercato di nascondere un pacchetto avvolto nel cellophane che poi gli agenti hanno scoperto essere una bottiglietta di plastica contenente marijuana. I due hanno dichiarato di non avere documenti e per questo sono stati sottoposti a fotosegnalamento e sono risultati due cittadini del Gambia non in regola con le norme sull’immigrazione e per questo sono stati denunciati.

Per loro sono scattate anche le sanzioni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per mancato rispetto delle misure contenute nel DPCM in materia di distanza interpersonale e necessità di spostamento.