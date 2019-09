Assalto al tram, beneficenza non placa le critiche

Aspre accuse ed interventi a difesa del servizio si sono alternati in rete, straordinari per il social media manager del trasporto pubblico su ferro

FIRENZE — Convogli strapieni e lunghe attese per salire a bordo. Il tram è stato il mezzo scelto dalla maggior parte dei partecipanti dell'evento benefico Corri la vita, per raggiungere la partenza e per spostarsi in città nella domenica della solidarietà. Il vettore ha fatto gli straordinari, annunciando l'aumento delle corse e rivolgendo alcuni "utili consigli" alla cittadinanza. Nonostante l'allerta in tanti si sono lamentati.

Oltre 35mila persone erano attese alla partenza di piazza Vittorio Veneto, porta delle Cascine, sul tracciato della Linea T1 della tramvia. Per questo motivo Gest aveva lanciato una allerta "L'evento richiamerà migliaia di partecipanti e, per chi prenderà il tram, potrebbero verificarsi attese e/o rallentamenti. Per l'occasione faremo qualche corsa in più, ma è necessario seguire semplici regole e indicazioni utili, sempre valide, per vivere al meglio questa giornata: Iniziate il vostro viaggio con un po' di anticipo, per evitare troppe attese, senza fretta e senza arrivare in ritardo. Distribuitevi su tutta la fermata, fate scendere prima di salire, entrate da tutte le porte e scorrete negli spazi liberi. Date sempre precedenza a chi ha ridotta capacità motoria, a persone anziane e a donne in gravidanza. Comprate il biglietto del tram/bus di Ataf&Linea in anticipo o usando l'app Nugo (Direttamente online e con lo smartphone). Piccole attenzioni per vivere al meglio questa bella manifestazione!"

Invece sono arrivate le critiche. "Scusate... ma quali corse in più? Dalle 8 alle fermate dopo Leopoldo verso le cascine ancora dopo non so quante tramvie le vetture sono strapiene. Un servizio più frequente e non ogni 11 minuti od oltre in una giornata come questa sarebbe stato gradito". A fare gli straordinari è stato anche il social media manager dell'azienda che si è trovato a dover replicare alle lamentele "Il servizio è stato potenziato proprio perché sapevamo della manifestazione. Ci sono corse in più e passano con più frequenza, ma con migliaia di persone, l'affollamento, le attese e i rallentamenti sono inevitabili. Per questo abbiamo dato tutti i consigli e indicazioni utili".

Molti utenti abituali del servizio sono intervenuti a sostegno di Gest "Io son polemico che di più non si può. Però basta un po' di intelligenza nel capire che se partecipano 30mila persone e anche solo 10.000 prendono il tram, che può ospitare 250 passeggeri (tutti pigiati), bisogna partire parecchio in anticipo o avere un po' di pazienza (inesistente anche in questa società di bischeri impazienti anche in una giornata di solidarietà come questa). Noto che qui di pazienza ce ne è poca, nessuna. Vige la logica del "siccome pago io voglio". Ah, se 5.000 persone dicono la frase "io pago il biglietto" e si spostano alla stessa ora sperando di prendere subito il tram e magari vuoto... il risultato è questo". Ed ancora "Cara Tramvia Gest, vi ho nel cuore e il vostro tentativo di sensibilizzare le persone è più che buono. Purtroppo ho verificato di persona stamani che nessuno segue i vostri consigli. Gente che sale tutta dalla prima o ultima porta (E poi non si riesce a muovere), nessuno fa scendere prima di salire, tutti (ma proprio tutti) appena salgono rimangono nel mezzo o davanti alle porte (dove c'è il palo insomma), non scorrono verso il centro e ci sono veri e propri blocchi vuoti nel mezzo (Poi dicono che è affollata!). Per il biglietto in anticipo o con lo smartphone... figuriamoci: anche se c'è questa possibilità le file alle macchinette non leva nessuno. Siamo un popolo da educare con la frusta! Scusate lo sfogo ma vedere gente che si lamenta quando è causa di questa situazione... Proprio non mi va giù".