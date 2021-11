Asl Centro supera le visite prenotate pre Covid

Sono 50mila le chiamate al call center aziendale a Novembre. La domanda di prestazioni è incrementata fino a valori superiori al 2019, ante pandemia

FIRENZE — L’Asl Toscana Centro ha fornito alcuni dati sulle prestazioni sanitarie nel mese di Novembre evidenziando un incremento delle domande fino a superare i dati del 2019, con 50mila chiamate al call center aziendale solo a Novembre.

Nel pieno dell'emergenza sanitaria una delle preoccupazioni relative ai servizi sanitari ha riguardato il crollo delle prestazioni erogate con un mancato ricorso al medico soprattutto per quanto riguarda le diagnosi precoci.

La Asl in una nota ha sottolineato "una difficoltà oggettiva" per il sistema che sarebbe dovuta a due fattori "l’Azienda ha dovuto utilizzare le risorse del privato accreditato in maniera più che proporzionale nei primi mesi dell’anno, quando il personale aziendale era totalmente assorbito dalla gestione della pandemia tra vaccini, tamponi, posti letto Covid; inoltre, con la diminuzione dei contagi che stiamo registrando ormai da mesi, la domanda di prestazioni è incrementata portandosi su dei valori addirittura superiori al 2019, ante pandemia".

Per quanto riguarda i tempi d’attesa delle cosiddette prime visite "Deve essere letto in funzione del codice di priorità che il medico prescrittore assegna alla prestazione, vale sia per la specialistica sia per gli interventi chirurgici".

Per quanto riguarda le attese al telefono "Nel solo mese di Novembre fino ad oggi abbiamo registrato oltre 50.000 chiamate al call center aziendale".