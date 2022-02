Pugni e sberle alla compagna davanti ai bambini

Terrorizzata, la donna ha chiamato la polizia senza riuscire a parlare. Da mesi era segregata in casa dalla gelosia di lui che picchiava anche i figli

FIRENZE — L'ha presa a pugni in testa e a schiaffi in faccia. Lei, la moglie a suo avviso colpevole di non avergli passato il cuscino abbastanza rapidamente. Il tutto davanti ai bambini che piangevano di strazio e paura, tanto che a uno di loro quel padre violento avrebbe messo una mano davanti alla bocca. Non era la prima volta, ma ieri sera il 34enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Non è stato semplice per gli agenti aiutare la donna. Lei infatti sulle prime era riuscita sì a telefonare alla polizia, ma paralizzata dal terrore non era in grado di dire dove fosse né di chiedere aiuto. L'operatore però ha compreso. Dalla sala operativa della questura l'agente ha ritelefonato e si è finto addetto alle consegne a domicilio di una pizzeria. La signora ha riconosciuto la sua voce e a quel punto ha preso coraggio fornendo i suoi recapiti.

Le volanti ci hanno messo un attimo a raggiungere lo stabile. Lei nel frattempo era stata di nuovo picchiata per aver chiesto soccorso. Anche uno dei figlioletti, che aveva cominciato a piangere assistendo alla scena, sarebbe stato colpito dal padre che per zittirlo gli avrebbe messo una mano davanti alla bocca. Poi però la donna aveva trovato rifugio coi figli minorenni a casa di parenti, nello stesso stabile.

Quando la polizia ha iniziato ha scavare, ha scoperto un lungo periodo di abusi. Durante la convivenza, spiega la questura in una nota, la donna sarebbe stata picchiata anche durante la sua gravidanza. La scorsa estate, l’uomo avrebbe spaccato il cellulare della compagna arrivando a spegnerle delle sigarette sul fianco.

La probabile gelosia del 34enne avrebbe inoltre fatto sentire la vittima come una prigioniera in casa, alla quale era permesso uscire solo un quarto d’ora per andare ad accompagnare il figlio più grande a scuola. Se ritardava: per lei botte e umiliazioni.