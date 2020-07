Al banco senza mascherina, chiuso un supermercato

Un cliente dall'interno di un supermercato ha segnalato alla polizia municipale la presenza di alcuni dipendenti sprovvisti della mascherina

FIRENZE — La polizia municipale ha effettuato un controllo in un supermercato di Firenze sorprendendo i dipendenti senza la mascherina dopo una segnalazione partita da un cliente. Gli agenti hanno eseguito la sanzione prevista con la chiusura immediata dell’esercizio fino alle 24 di ieri e il pagamento di 400 euro di multa.

Gli agenti del reparto autorizzazioni di polizia nel pomeriggio hanno effettuato il controllo dopo la segnalazione di un cittadino che ha trovato conferma da parte della pattuglia inviata sul posto. Gli agenti hanno constatato che non venivano rispettate le prescrizioni contenute nei protocolli e linee guida adottate dalla Regione Toscana per l'emergenza Covid. In particolare alcuni dipendenti, all’interno dell’esercizio, svolgevano la loro attività senza indossare la mascherina.