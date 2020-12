"Pochi 2.500 euro dalla Toscana? A me servono"

I Ristoratori Toscana hanno risposto alle polemiche sugli aiuti della Regione Toscana alle attività di somministrazione colpite dalla crisi Covid

FIRENZE — Il fondo di sostegno per le attività di somministrazione da 20 milioni di euro stanziato dal Governo e promesso dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dall'assessore Leonardo Marras attraverso un bando regionale è stato accolto con favore dai sindacati di categoria ma qualcuno ha criticato l'entità dell'aiuto che suddiviso tra ciascun imprenditore ammonterebbe a 2.500 euro.

Il presidente di Ristoratori Toscana, Pasquale Naccari, è intervenuto con un post sui social per commentare le critiche

"Sto sentendo molte polemiche sul fatto che i 2.500 euro che dovrebbero arrivare dalla Regione son pochi, beh può anche darsi ma a me e molti altri fanno comodo, a voi invece chiedo personalmente, e dal profondo del cuore, di fare gli uomini e rinunciare. Invece di fare le solite polemiche sterili fate del bene alla società, per una volta, visto che in questa lotta non ci avete messo mai né la faccia e né il cuore".