A Palazzo Vecchio le calciatrici fuggite da Herat

Le giocatrici dell'Herat fuggite dall'Afghanistan sono state accolte a Palazzo Vecchio da una rappresentanza

FIRENZE — "Le ragazze della squadra di calcio di Herat sono al sicuro in città" lo ha ribadito il sindaco di Firenze, Dario Nardella che ha accolto a Palazzo Vecchio le giocatrici dell'Herat ed il loro allenatore. A dare il benvenuto alle ragazze ed al loro allenatore anche il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi ed il mister della Figc, Renzo Ulivieri.

"Hanno lasciato tutto in Afghanistan: le loro famiglie, i progetti di vita, la squadra di calcio. I talebani non permettono che le donne facciano uno sport e hanno bruciato le loro maglie e tutte le loro cose. Sono scappate da morte sicura e hanno lasciato ogni speranza. Firenze, ora, darà loro una nuova speranza" ha concluso il primo cittadino.

Le giocatrici della squadra di Herat che sono riuscite ad abbandonare l'Afghanistan sono arrivate nei giorni scorsi in aereo a Fiumicino e poi in Toscana, per essere accolte a Firenze seguite da Cospe e Caritas.