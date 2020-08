Addio Vincent Dj, lutto nel mondo della radio

La Toscana piange Vincenzo Pota, il Dj fiorentino che ha tenuto compagnia a generazioni di appassionati di musica attraverso le radio locali

FIRENZE — Una voce familiare saluta il mondo della radio e la Toscana piange il suo Dj Vincenzo Pota, conosciuto come Vincent DJ.

Da Radio One a Radio Blu passando per Lady Radio ed Rdf Vincent ha saputo farsi apprezzare per la simpatia, per l'eleganza e per la grandissima passione per i vinili e la conoscenza del panorama musicale sfoggiata con garbo in 45 anni di programmi di successo.

Una carriera iniziata alla fine degli anni'60 in radio ma anche sulla strada a contatto con la gente grazie all'attività di commerciante da Dischi Ricordi e poi con DiscoMania, in via dei Cerretani, a Firenze.

Messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social da parte di numerose emittenti e colleghi "Ai familiari l’abbraccio di tutti noi. Ciao Vincenzo, siamo stati fortunati ad aver incrociato la nostra vita professionale ed umana con la tua" è la dedica di Lady Radio.