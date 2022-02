In 49 sedute tutti i numeri del consiglio comunale

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Atti di indirizzo, attività ispettiva, mozioni, interrogazioni, delibere discusse e approvate: ecco le attività 2021 dell'assemblea cittadina

FIRENZE — In 49 sedute sono state 59 le delibere approvate, 123 le mozioni presentate da consigliere e consiglieri presenti in media al 93,9%, 94 le risoluzioni e 145 gli ordini del giorno: è in sintesi il bilancio delle attività del consiglio comunale di Firenze nel 2021.

L'assemblea cittadina si è riunita 3 volte in più rispetto al 2020, in 20 occasioni non in presenza ma in remoto, oltre che in varie occasioni con sedute solenni a tema. Alacre l'attività convegnistica e di approfondimento.

I consiglieri hanno articolato la loro attività di controllo in 165 domande di attualità, 287 question time, 347 interrogazioni, mentre le comunicazioni all'aula sono state in tutto 242. Tra le commissioni consiliari, riunitesi in tutto 603 volte, palma d'oro alla commissione urbanistica e patrimonio che detiene il record di 71 sedute.

I numeri fanno la soddisfazione del presidente del consiglio comunale Luca Milani "per l’impegno che è stato profuso dalle consigliere e dai consiglieri, che con grande senso di responsabilità e di alto valore istituzionale, pur nel confronto politico, hanno sempre consentito il corretto svolgimento del dibattito in aula, recependo il complicato momento nel quale tutta la città si trova ad operare".