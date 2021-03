Fiorino d’oro alla Canottieri Comunali Firenze

La Commissione cultura e sport su proposta della vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani premierà le "Sentinelle dell'Arno"

FIRENZE — La Commissione cultura e sport, presieduta da Fabio Giorgetti, ha approvato la proposta della vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani, che ha invitato il sindaco a conferire il Fiorino d’oro della città di Firenze alla ASD Canottieri Comunali Firenze.

Motivazione "Per aver reso lustro alla città durante la sua lunga attività sportiva in riva all’Arno, coniugando questa stessa attività con quella preziosa, sia dal punto di vista ambientale che sociale, di “sentinelle dell’Arno”, tanto da effettuare interventi e salvataggi di vite umane".

“La Canottieri Comunali Firenze - ha sottolineato la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani - oltre all’attività sportiva ha sempre dato un grande contributo per la salvaguardia dell’Arno. È stata la società che ha organizzato, con il comune e la Regione Toscana, il progetto “Navigarno”, la bellissima impresa di vogare l’Arno da Firenze a Pisa in un giorno riscoprendo l’ambiente ed il turismo lento lungo le sponde del fiume. Un’esperienza che ha coinvolto tutti i club di canottaggio che si affacciano sull'Arno. Un modo per ripulire le rive del fiume ed un prezioso lavoro per conoscere lo stato di salute del nostro fiume e per promuovere l’opportunità di poter vivere l’Arno: un corso d'acqua che deve tornare ad essere navigabile e maggiormente fruibile, anche da un punto di vista turistico"