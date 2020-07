Encomi a 25 carabinieri del comando di Firenze

Roma, monopattini mania, arrivano gli steward in pettorina rossa: «Mai in due»

Il comandate dei carabinieri della Toscana in visita alla caserma di Firenze ha premiato i militari che si sono distinti in attività controllo

FIRENZE — Visita del Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Massimo Masciulli, ricevuto dal Colonnello Antonio Petti, ha visitato la caserma “Carlo Corsi”, sede del Comando Provinciale di Firenze.

Nel corso dell’incontro, in un momento tradizionalmente legato alle celebrazioni dell’Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, quest’anno tenutosi in forma ridotta a causa dell’emergenza Covid, il Generale Masciulli ha personalmente premiato, con il riconoscimento di altrettanti encomi, 25 Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze distintisi in attività di controllo del territorio e operazioni di servizio.

Tra queste, l’indagine condotta dal Nucleo Investigativo che, lo scorso novembre 2019, ha disarticolato un’organizzazione criminale resasi responsabile di numerose rapine alle sale slot e furti con la tecnica della “spaccate” in danno di numerosi centri commerciali della Toscana, in altre regioni e all’estero.

Il Masciulli ha infine ringraziato tutti i militari delle diverse articolazioni del Comando Provinciale per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e per l’efficace contributo fornito durante l’emergenza sanitaria, in una relazione di stretta vicinanza alla popolazione.