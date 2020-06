Covid, zero nuovi casi nella provincia di Firenze

Il bollettino dell'azienda sanitaria centrale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus non ha rilevato criticità nell'area metropolitana

FIRENZE — Nessun tampone positivo e nessun decesso nelle ultime 24 ore dell'area metropolitana. A zero i decessi in tutta la Toscana che conta alcuni nuovi episodi di contagio.

In Toscana sono 10.243 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. Sono 3.187 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 532 a Prato, 747 a Pistoia, 1.051 a Massa (1 in più), 1.351 a Lucca, 928 a Pisa, 477 a Livorno (1 in più), 676 ad Arezzo (3 in più), 427 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Toscana al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 275 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 315, la più bassa Livorno con 142.

Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, tre in più di ieri, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 2.175, in diminuzione di 100, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sono 2 in più le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 22, di cui 6 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite rimangono 8.817: 283 persone clinicamente guarite e 8.534 con doppio tampone negativo.