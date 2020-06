Firenze resiste al Covid senza casi metropolitani

Camion sfonda il guard-rail e resta in bilico sul viadotto: il salvataggio dell'autista

L'aggiornamento sanitario sull'epidemia non rileva episodi di contagio nella provincia che mantiene fermi il numero di decessi e di tamponi positivi

FIRENZE — Il bollettino aggiornato alle ultime 24 ore conferma l'assenza di tamponi positivi al Covid 19 nella Città metropolitana di Firenze dove i dati del contagio restano bloccati. Due i nuovi casi sull'intero territorio regionale come i nuovi decessi riferiti alla zona di Massa Carrara.

Sono giunti a 10.226 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, due in più rispetto a ieri, mentre i guariti crescono e raggiungono quota 8.809. Gli attualmente positivi sono oggi 314. Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna, con un'età media di 86,5 anni.

Restano 3.185 i casi complessivi ad oggi a Firenze, con 405 decessi. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 1 in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl centro, 0 nella nord ovest, 1 nella sud est.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 274 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi, Lucca con 348, Firenze con 315, la più bassa Livorno con 142.

Complessivamente, 287 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 2.400 le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 27, 3 in meno di ieri di cui 6 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.809: 297 persone clinicamente guarite e 8.512 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.