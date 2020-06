Covid, decessi fermi a zero nella Metrocittà

Il nuovo bollettino sanitario conferma per l'area fiorentina la situazione registrata negli ultimi giorni, sono 2 i morti in Toscana, a Massa Carrara

FIRENZE — La provincia di Firenze nell'epidemia Covid mantiene il trend positivo con zero decessi negli ultimi giorni, siamo al quarto consecutivo. Nelle ultime 24 ore in Toscana si registrano due nuovi decessi, si tratta di un uomo e una donna, con un'età media di 86 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono entrambe a Massa Carrara.

Salgono a 1.103 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, mentre restano fermi a 405 nell'area fiorentina dell'Ausl Toscana centrale.

Il tasso di mortalità toscano per Covid 19 è di 29,6 per 100.000 residenti contro il 57,5 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, seguono Firenze e Lucca, il più basso a Grosseto.