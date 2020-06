Covid, nel fiorentino 48 ore senza decessi

I dati diramati dalla Regione Toscana registrano un solo decesso sul territorio, salgono a 48 le ore senza decessi nell'area metropolitana di Firenze

FIRENZE — In Toscana Si registra un nuovo decesso, si tratta di una donna di 96 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Siena.

Sono 1.101 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano, numero di deceduti per Covid-19 è di 29,5 per 100.000 residenti contro il 57,4 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, Firenze e Lucca, il più basso a Grosseto.