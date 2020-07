Covid, medaglia d'oro alla Fondazione CR Firenze

Il riconoscimento per l'attività svolta durante l'emergenza sanitaria è stato consegnato dal governatore Enrico Rossi al presidente Luigi Salvadori

FIRENZE — Medaglia d’oro con il Pegaso della Regione Toscana alla Fondazione CR Firenze, per l’attività svolta e il sostegno garantito durante l’emergenza sanitaria tuttora in corso. Il riconoscimento è stato consegnato stamani, durante una cerimonia a Palazzo Strozzi a Firenze, dal presidente della Toscana Enrico Rossi al presidente della fondazione Luigi Salvadori.

Il presidente Rossi ha spiegato che durante l'emergenza "C'è stata la necessità di reperire in tempi rapidissimi i materiali necessari a fronteggiare la pandemia in condizioni assai difficili. Durante il lockdown ogni aiuto era prezioso. E se abbiamo potuto affrontare quella fase difficilissima è stato anche grazie alla collaborazione e alla responsabilità dei cittadini e all’azione di entità come la Fondazione Cr Firenze, che senza scopo di lucro hanno perseguito l’interesse sociale fornendo un aiuto importante, concreto e fattivo”.

La Fondazione ha stanziato per l’emergenza sanitaria, sul territorio, tempestivamente a marzo, 3 milioni e 200 mila euro. Importantissima l’azione volta a reperire le mascherine, ne sono state acquistate 52 milioni di pezzi. Ma la Fondazione ha anche anticipato alla Regione 48,8 milioni di euro già restituiti per comprare e ricevere velocemente materiali sanitari. Alla sanità pubblica sono stati complessivamente donati 2,7 milioni e 1,5 milioni sono giunti al mondo della solidarietà. Tre ambulanze sono state trasformate in centri mobili di rianimazione, oltre settecento medici hanno potuto ottenere tute e mascherine mentre quarantadue respiratori e altre strumentazioni sono state donate alle strutture sanitarie del territorio. Non meno significativa e utile è stata la messa a disposizione di 400 mila kit sierologici. E poi c’è stato il sostegno a più campagne promosse dalla cittadinanza, giochi donati ai bambini ispirati a collezioni d’arte, tablet per la didattica on line messi a disposizioni di alunni in difficoltà economica.

Luigi Salvadori ha commentato “Ci rende davvero molto orgogliosi e dimostra che è possibile lavorare assieme per il bene comune conseguendo risultati importantissimi. Continueremo a garantire la linfa vitale necessaria per sostenere il ricco tessuto di sigle, associazioni, enti che operano nel nostro territorio e intensificheremo il ruolo di ‘promotori di innovazione’ attraverso progetti diretti da attuare assieme alle istituzioni che vorranno condividerli con noi. Il lavorare assieme è nel dna della nostra fondazione e questa medaglia è una ulteriore spinta a proseguire in questa direzione’’.

La motivazione ufficiale: “la Regione Toscana intende omaggiare la Fondazione per la sua presenza attiva in una fase tanto critica e delicata, nel segno di una sempre più efficace e reciproca intesa a tutela della nostra terra e e della nostra società”. Tra i pilastri delle attività di prevenzione, sorveglianza attiva e assistenza clinica durante l’emergenza sanitaria, recita ancora la motivazione ufficiale, “occorre menzionare la forza e la dedizione degli operatori sanitari, la collaborazione e la responsabilità dei cittadini e di quegli enti che, senza scopo di lucro, hanno perseguito l’interesse sociale”.

Rossi ha annunciato che il riconoscimento alla Fondazione CR Firenze è solo la prima tappa di un percorso di ringraziamento rivolto a chi è stato impegnato in questi mesi nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Altre iniziative seguiranno da qui alla fine del mandato: una riguarderà la sanità di Massa Carrara, che è stata “la prima linea” nella battaglia contro il coronavirus.