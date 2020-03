Covid-19, salgono a 112 i casi positivi a Firenze

Nel territorio della Asl Toscana Centrale sale a 281 il bilancio delle persone contagiate da Covid-19, 55 in più rispetto all'ultimo bollettino

FIRENZE — Sono 28 i nuovi casi di persone dell'area fiorentina risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore secondo quanto ha reso noto la Asl Toscana Centro. Il totale arriva a 112 casi.

Sul territorio fiorentino sono stati registrati 28 nuovi casi:

- un uomo di 70 anni di Rignano sull’Arno ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 74 anni di Pontassieve in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 81 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche a Careggi

- una donna di 84 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni a Careggi

- una donna di 50 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova

- una donna di 73 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova

- un uomo di 95 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi

- un uomo di 43 anni di San Casciano Val di Pesa, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata,

- un uomo di 73 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete a Careggi

- una donna di 70 anni di Firenze, ricoverata in condizioni discrete a Careggi

- un uomo di 82 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio

- una donna di 30 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 72 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio

- una donna di 91 anni di Scandicci, ricoverata in condizioni discrete al San Giovanni di Dio

- un uomo di 79 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 46 anni di Scandicci, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio

- un uomo di 75 anni di Fiesole ricoverato in buone condizioni a Careggi

- una donna di 74 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi

- una donna di 55 anni di Calenzano in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 69 anni di Bagno a Ripoli, ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 39 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 38 anni di Barberino Tavarnelle, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova

- una donna di 47 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 66 anni di Barberino di Mugello ricoverata in condizioni critiche al Santa Maria Nuova

- una donna di Greve in Chianti di 87 anni ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- una donna di Bagno a Ripoli di 75 anni ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- una donna di 46 anni di Fiesole, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 76 anni di Pontassieve, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

Ieri erano stati 17 i nuovi casi registrati nell'area di Firenze: un uomo di 51 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni a Santa Maria Nuova, una donna di 34 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 44 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, una donna di 29 anni di Rignano sull’Arno in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 56 anni di Barberino Tavarnelle, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 22 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 38 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 56 anni di Campi Bisenzio in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 66 anni di Fiesole, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 29 anni di Bagno a Ripoli in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 71 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Nuova, un uomo di 47 anni di Lastra a Signa, ricoverato in condizioni discrete a Careggi, una donna di 71 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete a Careggi, un uomo di 64 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 47 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 60 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni a Careggi, un uomo di 58 anni di Bagno a Ripoli ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 31 anni di Pontassieve in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 46 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, una donna di 68 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 65 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 66 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 64 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 64 anni di Lastra a Signa, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio, un uomo di 52 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete a Careggi