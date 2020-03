​Covid-19, i casi positivi a Firenze salgono a 67

Rispetto all'ultimo monitoraggio si sono aggiunte 9 persone risultate positive al tampone. Un uomo ed una donna sono ricoverati in condizioni critiche

FIRENZE — Sono 9 i casi di persone dell'area fiorentina risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore secondo quanto ha reso noto la Asl Toscana Centro. Il totale arriva, dunque, a 67 casi.

Questo il dettaglio di oggi:

- un uomo di 54 anni di Bagno a Ripoli, ricoverato in condizioni critiche al San Giuseppe di Empoli

- una donna di 62 anni di Scandicci ricoverata in condizioni critiche al San Giovanni di Dio

- un uomo di 69 anni di Impruneta, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata di Firenze

- una donna di 49 anni di Scandicci, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- un uomo di 38 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni a Careggi

- una donna di 60 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni a Careggi

- un uomo di 20 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova di Firenze

- una donna di 49 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi

Ieri erano stati 12 i casi registrati nell'area di Firenze: un uomo di 64 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva, un uomo di 79 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, una donna di 75 anni di Scandicci, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 44 anni di Sesto Fiorentino, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 55 anni di Lastra a Signa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 91 anni di Firenze, ricoverata in condizioni discrete a Careggi, una donna di 78 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 44 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 69 anni di Bagno a Ripoli ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di Figline Valdarno, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, una donna di 86 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio, un uomo di 52 anni di Firenze, è ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano di Prato.