Casa della Salute, a Santa Rosa arriva Zero Code

Attive le specialistiche di pneumologia e reumatologia mentre sono iniziati i lavori di ristrutturazione del presidio. Ad agosto arriva "Zero Code"

FIRENZE — La Casa della Salute di Santa Rosa si tira a lucido. Sono infatti iniziati i lavori preliminari alla ristrutturazione del presidio. Il servizio all'utenzia, si legge in una nota della Asl Toscana Centro, non subirà variazioni.

Per quanto riguarda i lavori, fino al 23 luglio saranno interessati da interventi di manutenzione e tinteggiatura il piano terra e il primo piano dell’edificio. Al primo piano saranno realizzati 4 nuovi ambulatori per le specialistiche dove saranno collocate anche pneumologia e reumatologia. Dal 27 al 31 luglio saranno posati i pavimenti in PVC nei corridoi del terzo piano dove sarà trasferito il Servizio di Farmacovigilanza attualmente all’interno dell’ospedale Santa Maria Nuova.

Dai primi giorni di agosto il punto prelievi al piano terreno sarà interessato da interventi propedeutici alla ristrutturazione per cui il servizio sarà temporaneamente spostato al primo piano.

Da settembre partiranno poi i lavori veri e propri di ristrutturazione del piano terra che restituiranno un nuovo punto prelievi completamente restaurato negli spazi e anche nuovi locali per la medicina generale e pediatria di famiglia.

Intanto sono state attivate le nuove specialistiche, cioè pneumologia che è stata dotata per le visite anche di un nuovo spirometro e reumatologia. Sono state potenziate con nuovi ambulatori geriatria e medicina dello sport. Nella Casa della Salute sono stati installati anche due emogasanalizzatori che vengono usati dagli infermieri per l’assistenza a domicilio di pazienti con difficoltà respiratorie.

Già nelle prime settimane di agosto, poi, è in programma l'avvio del sistema Zero Code per la prenotazione degli esami del sangue online.