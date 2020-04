Covid, il sindaco in cartoleria per le riaperture

"Si inizia a riaprire" ha scritto sui social il sindaco a corredo di una foto scattata in una cartoleria riaperta dopo la sanificazione dei locali

CAMPI BISENZIO — Il sindaco di Campi Bisenzio fa capolino dagli scaffali di una cartoleria, questa la foto scelta per rilanciare le aperture sul territorio. Il primo cittadino di Campi Bisenzio ha lanciato le riaperture degli esercizi che hanno ottenuto il via libera da parte della Regione Toscana con una visita in una cartoleria sanificata. Primo parametro da rispettare da parte di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini è la sanificazione dei locali oltre al rispetto della distanza di 180 centimetri e lo scaglionamento dei clienti.

"Stamani sono passato dagli amici della cartoleria Babyssimo, tra gli esercizi che possono ripartire. Tutto sanificato, misure rispettate e clienti ordinati. Ho preso a Lorenzo e Matilde delle tempere per colorare queste giornate. Torneremo alla nostra vita, con pazienza e rispetto delle regole, ci godremo tutto di più dopo" ha detto Fossi sui social network.