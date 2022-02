Duro pestaggio col tirapugni, hanno 14 e 16 anni

L'Holodomor, quarta puntata di «L'Ucraina in 100 secondi»

Sono due minorenni i presunti autori dell'aggressione notturna ai danni di tre 21enni tutti finiti in ospedale per le lesioni riportate

CAMPI BISENZIO — Hanno 14 e 16 anni i presunti autori di un duro pestaggio con tanto di tirapugni avvenuto alle 4,30 di domenica 27 Febbraio nella zona di villa Montalvo a Capalle. Nell'aggressione ad avere la peggio sono stati tre ragazzi di 21 anni, tutti finiti in ospedale, uno con prognosi di 40 giorni.

A segnalare l'aggressione è stato un passante che ha notato i tre maggiorenni con evidenti lesioni e altri due ragazzi che si allontanavano dal posto. Ha quindi chiamato i carabinieri che dopo aver ricostruito l'accaduto sono riusciti a rintracciare i ragazzini che, sulla base delle prime risultanze investigative, avrebbero aggredito gli altri senza motivo apparente.

Le percosse sarebbero state di particolare violenza, con colpi sferrati anche alla testa. Nel tentativo di difendersi uno dei 21enni si è fratturato un dito, e in ospedale è colui che ha ricevuto prognosi di 40 giorni. Sei giorni invece è la prognosi per gli altri due aggrediti per le lesioni riportate.

Il 14enne e il 16enne sono stati individuati dai carabinieri della stazione di Campi Bisenzio poco distanti dal luogo dell'aggressione. Il più grande è stato arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza minorile di Firenze. Il più piccolo è stato invece denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori, in attesa di ulteriori accertamenti e riscontri.