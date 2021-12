Staffettista della droga con la coca nel materasso

Faceva la spola sui mezzi pubblici dall'hinterland fiorentino a Prato per spacciare al dettaglio e rifornire altri pusher. E' stato arrestato

CAMPI BISENZIO — Staffettista della droga dall'hinterland fiorentino al centro di Prato e alla zona del Soccorso, custodiva cocaina fin nel materasso del suo letto. Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile di Prato che ieri - dopo giorni di osservazione e appostamenti - hanno arrestato un 53enne ritenuto corriere della droga.

L’uomo, residente a Campi Bisenzio dove in effetti è stato effettuato l'arresto, si spostava tra la provincia di Firenze e Prato utilizzando i mezzi pubblici, in modo da non essere tracciato e da mescolarsi con altri passeggeri. L’indagine degli inquirenti, confermata da dichiarazioni di testimoni e dall’attività di pedinamento, ha permesso di appurare che l’attività di spaccio era rivolta prevalentemente alle zone centrali di Prato e alla zona del Soccorso, dove probabilmente venivano riforniti altri micro-spacciatori, passando per la zona di San Quirico.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, l’uomo ha spontaneamente consegnato la droga che aveva nelle tasche della giacca: 30 grammi di cocaina in un involucro di cellophane trasparente. Una volta in questura a Prato, sono saltati fuori a carico dell'uomo vari precedenti specifici fin dal 2004 per fatti avvenuti in varie province italiane e per i quali aveva già subito condanne.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3.300 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Nella perquisizione domiciliare, sono poi stati trovati altri 43 grammi di droga nascosti all’interno di un materasso nella camera di cui solo l'uomo aveva disponibilità. Al termine dei controlli, il pusher è stato arrestato. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora a Campi Bisenzio con permanenza serale nell’abitazione e con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.