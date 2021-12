Volontario malmenato davanti a scuola

Foto di: Sinistra per Calenzano / Facebook (dettaglio)

L'uomo aiutava i bambini in uscita dalle lezioni ad attraversare quando il conducente di una moto lo ha aggredito. Adesso è stato individuato

CALENZANO — Stava aiutando i bambini delle elementari in uscita dalla scuola primaria di Settimello ad attraversare la strada, ma quando ha chiesto a quel motociclista di fermarsi per lasciar passare i piccoli coi loro familiari questi è sceso e lo ha aggredito, malmenandolo. Poi è ripartito. E' avvenuto lo scorso 2 Dicembre a uno dei volontari dell'associazione anziani, e ora il responsabile della reazione violenta è stato individuato.

La polizia municipale ha infatti visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza arrivando a indentificare il veicolo e quindi lui: un calenzanese di 28 anni che, convocato negli uffici del comando, ha ammesso di essere lui alla guida della moto in quel frangente. A riferirlo è una nota del Comune di Calenzano in cui la comandante della Municipale Maria Pia Pelagatti e il sindaco Riccardo Prestini ringraziano l'agente che ha passato minuziosamente al setaccio i video.

Il controllo dei singoli fotogrammi è stato decisivo, spiega l'amministrazione, dato che le foto scattate dagli altri volontari non permettevano di leggere con chiarezza la targa. Sono comunque servite ad individuare il tipo di moto, che non è molto comune trattandosi di un mezzo modificato. Grazie a questa informazione è stato possibile leggere la targa dalle videocamere e risalire quindi al proprietario. L'episodio ha suscitato fin da subito lo sdegno collettivo e istituzionale, ed era stato condannato anche attraverso i social da Sinistra per Calenzano.