Attualità sabato 04 dicembre 2021 ore 18:32

Notte di chiusura per il casello autostradale

Per lavori di potenziamento del tratto Calenzano-Barberino della A1, la stazione rimane chiusa in entrata verso Bologna e in uscita da Roma

CALENZANO — Notte di chiusura al casello di Calenzano dell'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento del tratto Calenzano-Barberino. Il provvedimento scatterà dalle 22 di martedì 7 Dicembre fino alle 6 di mercoledì 8 Dicembre. Il casello sarà chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.