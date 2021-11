Rubò in negozio da minorenne, arrestata a 27 anni

La giovane deve scontare 4 mesi per un furto commesso a Firenze. La condanna è del 2014, l'hanno rintracciata in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE — Era minorenne e all'epoca aveva rubato in un negozio del centro di Firenze. Nel 2014 per lei era arrivata la condanna a 4 mesi per furto. Da lì, la giovanissima aveva fatto perdere le sue tracce.

Oggi ha 27 anni ed è stata rintracciata e arrestata dalla polizia in Friuli Venezia Giulia, a Trieste. Gli agenti l'hanno individuata durante un controllo a bordo di un bus di linea al casello autostradale del Lisert.

Nel corso degli accertamenti è emerso che la donna era ricercata dopo la condanna per furto. Gli agenti della volante del commissariato Duino Aurisina l'hanno dunque arrestata e condotta in carcere a Venezia.