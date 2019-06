Analisi su Mugnone e Terzolle da Fiesole a Firenze

L'acqua raccolta lungo il percorso sarà analizzata da un laboratorio specializzato per fornire ai tecnici lo stato di salute dei torrenti cittadini

FIRENZE — Il percorso fluviale che dalla collina di Fiesole scende verso Firenze è stato attraversato dai volontari di Legambiente che hanno effettuato dei prelievi e raccolto dei campioni inviati poi ad un laboratorio specializzato che fornirà ai tecnici i risultati dei parametri chimici e biologici, utili a valutare lo stato di salute dei due torrenti.

Legambiente Toscana invita i cittadini a contattare l'associazione per prendere parte al progetto che prevede l'attraversamento dei corsi d'acqua per contribuire a fornire dati utili da poter elaborare per definire il piano di gestione delle risorse idriche.