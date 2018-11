Adunata degli Alpini, Firenze in lizza per il 2021

Dopo le polemiche per il no al raduno nazionale nel 2020, il sindaco Nardella ha proposto l'anno del centenario della sezione fiorentina degli Alpini

FIRENZE — La carica degli Alpini a Firenze potrebbe esserci nel 2021. A proporre la candidatura di Firenze a ospitare l'adunata nazionale fra tre anni è stato il sindaco di Firenze dopo la bufera di polemiche delle scorse settimane per il no alla proposta di ospitare il raduno nel 2020. Un no dovuto, questa la motivazione addotta, alla coincidenza con altri importanti eventi che non avrebbero permesso alla città di garantire alle migliaia di persone in arrivo la sufficiente ospitalità.

Ora il sindaco Dario Nardella ha scritto una lettera al presidente della sezione di Firenze Marco Ardia e al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero in cui spiega il suo interesse e quello di tutta la città a ospitare il grande evento. Una proposta maturata dopo "un intenso lavoro con i Comuni dell'Area Metropolitana e con la Regione Toscana". "Ne ho parlato personalmente con alcuni sindaci e con il presidente Rossi - ha detto il sindaco di Firenze - e con loro è stata concordata una cabina di regia che possa attivarsi e costruire l'evento sia a livello logistico che organizzativo".

Il 2021, ha fatto presente poi Nardella, è anche l'anno in cui si celebra il centenario della sezione fiorentina degli Alpini e lo stesso anno in cui si festeggeranno i 700 anni della morte di Dante Alighieri. "Credo che fare l'adunata qui sarebbe un gran regalo per gli Alpini che potranno vivere direttamente una così importante occasione culturale e sociale".