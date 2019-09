Cronaca domenica 15 settembre 2019 ore 19:42

Fipili andamento lento, quattro chilometri di coda

Un veicolo in avaria tra Pontedera est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze ha creato code e disagi per molti automobilisti

PONTEDERA — Problemi di code in Fipili anche in questa domenica di fine estate. A quanto si apprende, a causa di un veicolo in avaria tra Pontedera est e Montopoli Valdarno si sono create lunghissime code in direzione Firenze. La fila ha raggiunto anche i quattro chilometri provocando non pochi disagi ai numerosi automobilisti che arrivavano da Livorno, dal mare e da Pisa.