Tir a fuoco nella galleria della A1, paura sulla Direttissima

L'incendio è scoppiato nella galleria di Base. I primi ad attaccare le fiamme 15 pompieri in viaggio verso Roma per un concorso per elicotteristi

TOSCANA — Code e gravi disagi sulla Direttissima dell'autostrada A1, in direzione sud, per la motrice di un mezzo pesante che ha preso fuoco all'interno della galleria di Base, il nuovo tunnel a tre corsie lungo quasi 9 chilometri scavato fra Bologna e Firenze. Quando dal motore del tir ha cominciato ad uscire del fumo, il conducente è riuscito a fermarsi e a staccare la motrice, mettendo in salvo il carico di bancali pieni di bottiglie d'acqua. L'uomo non avrebbe riportato nè ustioni nè ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 13 e il tratto dell'autostrada interessato dall'incendio, situato fra l'uscita di Firenzuola e il bivio con la variante di valico, è stato chiuso alla circolazione per quasi due ore. I primi ad affrontare le fiamme con gli estintori presenti all'interno della galleria sono stati i 15 vigili del fuoco che stavano andando a Roma per le prove di un concorso per elicotteristi. Poi sono arrivate anche squadre da Bologna, da Castiglione dei Pepoli e da Firenze.

Il traffico è stato inizialmente deviato sulla vecchia Panoramica e poi, quando il rogo è stato domato, è ripreso in direzione Roma su una sola corsia. Inevitabili i rallentamenti e lunghe code, fino a sei chilometri in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118, gli addetti di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale.