Cronaca sabato 19 giugno 2021 ore 11:50

Punta la pistola contro tre giovani per un parcheggio

Un uomo durante una lite in un parcheggio ha tirato fuori una pistola puntandola contro tre ragazzi fiorentini in vacanza in Sardegna