La giornalista molestata dai tifosi ha sporto denuncia

Ecco chi è l'uomo che ha palpeggiato per primo, in diretta, la giovane cronista di Toscana Tv che stava raccogliendo interviste allo stadio di Empoli

FIRENZE — E' stata presentata stamattina alla questura di Firenze la denuncia-querela della giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, pesantemente palpeggiata e molestata da alcuni tifosi all'esterno dello stadio mentre raccoglieva le interviste dopo la partita Empoli-Fiorentina per una trasmissione sportiva.

La Polizia ha peraltro già individuato il tifoso che per primo l'ha aggredita: si tratta un uomo di 45 anni, residente in provincia di Ancona e tifoso della Viola.

Accertamenti sono in corso anche sugli altri tifosi che, pochi istanti dopo la prima aggressione, hanno infierito ulteriormente su di lei, alcuni con offese verbali, un altro toccandola nelle parti intime. Tutta la scena è stata peraltro ripresa sia da un cameraman di Toscana Tv che dalle telecamere di sorveglianza dell'impianto sportivo, circostanza che ha agevolato l'identificazione del 45enne.

La presentazione della denuncia consentirà adesso alla polizia di contestare al'uomo e agli altri individui coinvolti la violenza commessa. Nella querela Beccaglia ha ricostruito tutta la vicenda e nei prossimi giorni potrebbe essere sentita dagli inquirenti come parte offesa.

L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano cronisti sportivi hanno annunciato che si costituiranno parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a carico degli aggressori.

Il presidente della Fiorentina ha invitato a un pranzo in tribuna Greta Beccaglia, in programma per domani.