​Il segreto del successo secondo Rocco Commisso

Il presidente italoamericano della Fiorentina ha incontrato gli studenti statunitensi in Consiglio regionale. "Il trucco? Lavoro e un po' di fortuna"

FIRENZE — “Il segreto del mio successo? Lavorare sodo e un pizzico di fortuna”. Questo il messaggio rivolto agli studenti delle università statunitensi di Firenze dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella lectio magistralis tenuta in un'affollatissima sala del Gonfalone nel palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana.

Prima dell'incontro con i ragazzi, si è svolta la consegna, da parte del presidente dell'assemblea toscana Eugenio Giani, del "Festina Lente", simbolo caro a Cosimo I dei Medici che in latino significa “affrettati lentamente” e rappresentato dalla vela e dalla tartaruga.

Poi la lezione e il video per ripercorrere le tappe della storia dell'italiano approdato dodicenne in America, divenuto imprenditore di successo nel campo della tv via cavo e dello sport e tornato in Italia per comprare la Fiorentina.

Tante domande, qualche risata ma nessuno spazio alla questione del nuovo stadio, per un giorno si parla solo di Rocco.