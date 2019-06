Gwyneth Paltrow tra Firenze e il Chianti

L'attrice si è concessa una vacanza sotto il sole della Toscana e tra gelati e bistecche ha visitato i monumenti e le colline del buon vino

FIRENZE — L'attrice Gwyneth Paltrow ha fatto tappa a Firenze per visitare le bellezze artistiche e le specialità enogastronomiche intercettando i protagonisti della cucina locale dal buon gelato al buon vino passando per il re della bistecca alla Fiorentina. Il selfie con il gelato del Vivoli in Santa Croce ed alla corte del macellaio Dario Cecchini di Panzano hanno spopolato sui social. "L’officina della Bistecca" è stata per l'attrice, amante del vino, anche l'occasione per pasteggiare con un prelibato Chianti.

Paltrow è l'ultima star in ordine cronologico a mescolarsi tra i turisti di questa calda estate toscana, prima di lei a sorprendere i visitatori degli Uffizi era stato il gladiatore, Russell Crowe.