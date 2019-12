Firenze-Trieste, i pendolari rivogliono i treni AV

Petizione a Trenitalia e agli assessori alla mobilità di Toscana e Friuli perché sia ripristinata la fermata a Firenze degli unici due diretti

FIRENZE — Il gruppo di pendolari "Comitato Firenze-Trieste 8448-8412" si è fatto promotore di una petizione rivolta a Trenitalia e agli assessori alla mobilità delle Regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Ceccarelli e Graziano Pizzimenti. La ragione è l'eliminazione, con l'orario invernale in vigore dal 15 dicembre, della fermata nella stazione di Santa Maria Novella sulla tratta dei due Frecciabianca che collegano Roma e Trieste. I pendolari chiedono che la fermata sia ripristinata.

In una nota, i pendolari dicono di rivolgersi, in particolare, all'ad di Trenitalia Orazio Iacono e a quello di RFI Maurizio Gentile e denunciano "il raddoppio delle fermate romane Termini e Tiburtina, a svantaggio della Toscana tutta, considerato che Firenze SMN fa da hub dell'Alta Velocità per tutte le province toscane verso il nord del Paese, stessa cosa vale per Trieste con le province del Friuli Venezia Giulia".