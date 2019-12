Steel Coop Valdarno è la cooperativa di ex Bekaert

Sono nove i soci fondatori, membri del comitato promotore dell'iniziativa autoimprenditoriale di recupero del sito. Il presidente sarà Daniele Righi

FIRENZE — Si chiama Steel Coop Valdarno la cooperativa di ex dipendenti Bekaert che adesso possono presentare un loro piano industriale per il rilancio del sito di Figline Valdarno. La cooperativa invierà il piano industriale redatto dal professor Gianni Tarozzi, consulente incaricato da Legacoop Toscana, a Sernet, l’advisor incaricato per la reindustrializzazione dello stabilimento, e lunedì 16 dicembre lo presenterà al Ministero per lo Sviluppo Economico.

Nove i soci fondatori, ex lavoratori Bekaert, e membri del comitato promotore che si è costituito nel maggio scorso per portare avanti il progetto della cooperativa. Si sono riuniti oggi davanti al notaio per firmare l’atto costitutivo e approvare lo statuto della cooperativa in forma di spa. Il consiglio di amministrazione sarà formato da 3 membri e il presidente sarà Daniele Righi.

Legacoop Toscana ha accompagnato la nascita della nuova cooperativa verificando gli aspetti di fattibilità e seguendo gli aspetti formali e burocratici legati alla costituzione.

“In questi mesi abbiamo portato avanti il mandato che ci è stato dato dal Comitato promotore, cercando di valutare al meglio la sostenibilità del progetto - ha detto Olmo Gazzarri di Legacoop Toscana -. Questa prima fase giunge a compimento con l’atto di questa mattina, i lavoratori hanno dimostrato la loro volontà con i fatti, impegnandosi in prima persona a diventare imprenditori. Noi continueremo a sostenerli per quanto nelle nostre possibilità, sia supportandoli negli aspetti normativi e mutualistici legati alla cooperativa, sia impegnandoci a coinvolgere quando sarà il momento gli strumenti finanziari della cooperazione”.