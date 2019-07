Quattro milioni per la sicurezza delle strade

Nel 2019 la Toscana ha finanziato 52 interventi di manutenzione sulle strade comunali, provinciali, regionali e nazionali

FIRENZE — La Regione ha finanziato con quattro milioni di euro di risorse proprie gli interventi di messa in sicurezza sulle strade per ridurre gli incidenti con la manutenzione del sistema viario, la riduzione del traffico e la creazione di percorsi e corsie preferenziali per bici e pedoni. L'assegnazione delle risorse è stata illustrata a Firenze dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

Le risorse del bando, a cui hanno partecipato 73 soggetti nelle province di Firenze, Siena, Lucca, Arezzo, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato, saranno destinate a 52 interventi in ambito urbano, 12 su strade regionali per 1 milione e 200mila euro e 40, per 2 milioni e 800mila euro, su strade gestite da altri enti: Comuni, Province e Stato.

L'assessore Vincenzo Ceccarelli ha ricordato che "tutti gli anni, nonostante le difficoltà ben note dei bilanci pubblici, la regione è riuscita a finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità regionale, nonché interventi di eliminazione di punti critici anche su quella comunale, provinciale e addirittura statale, purché urbana".

Ecco, provincia per provincia, gli interventi finanziati:

FIRENZE

- Calenzano: realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi, finanziamento da 43,582 euro;

- Fucecchio: rotatoria all'intersezione fra via Fucecchiello e via dei Cerchi, finanziamento da 100.000 euro;

- Montelupo Fiorentino: nuova rotatoria e collegamenti ciclabili in via della Costituzione, via Primo Maggio, S.S. 67, finanziamento da 100.000 euro;

- Pontassieve e Rignano sull'Arno: messa in sicurezza della viabilità pedonale di un tratto di via di Rosano, finanziamento da 75.000 euro;

- Scarperia e San Piero: adeguamento della rotatoria in via Cafaggio a San Piero a Sieve, con percorsi pedonali protetti ed opere complementari, finanziamento da 75.000 euro;

- Sesto Fiorentino: misure di regolamentazione del traffico a tutela degli attraversamenti stradali di via Pasolini, 75.000 euro;

- Reggello: riqualificazione dell'intersezione tra via Kennedy, via Latini, via Pasolini in località Cascia.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali.

Nel fiorentino queste risorse sono state assegnate a:

- Comune di Figline ed Incisa Valdarno per interventi di messa in sicurezza della SR69 con abbattimento delle barriere architettoniche. Finanziamento da 120.000 euro;

- Comune di San Casciano in Val di Pesa: sistemazione della banchina per la realizzazione di un nuovo camminamento lungo la via Cassia per Siena, nel centro abitato di San Casciano. Finanziamento da 120.000 euro.

AREZZO

- Bibbiena: miglioramento della sicurezza stradale e riqualificazione di viale Dante, finanziamento da 75.000 euro;

- Bucine: realizzazione di due tratti di marciapiede lungo la SP540 Valdambra, nelle frazioni di Capannole e di Ambra, finanziamento da 58.000 euro (su 67.500 richiesti);

- Castiglion Fiorentino, messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra Castroncello e Brolio sulla Sp 27;

- Foiano della Chiana: realizzazione di una rotatoria per riqualificare l'intersezione tra le strade comunali di via Sinalunga, via Variante San Domenico e via della Querce, finanziamento da 75.000 euro;

- Pratovecchio e Stia: realizzazione di una passerella pedonale lungo la SP310 in via Vittorio Veneto a Stia, finanziamento da 37.500 euro;

- San Giovanni Valdarno, messa in sicurezza di tratti della ex SR69, finanziamento da 75.000 euro.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali. Nell'aretino queste risorse sono state assegnate a:

- Comune di Arezzo: realizzazione di un marciapiede in loc. Il Toppo - Policiano (I Lotto). Finanziamento da 90.000 euro;

- Comune di Cortona: realizzazione di un marciapiede lungo la SR 71 in loc. Sodo di Cortona, dal Km 122+198 al Km 122+960. Finanziamento da 120.000;

- Comune di Laterina Pergine Valdarno: realizzazione di un tratto di marciapiede all'interno del centro abitato di Ponticino. Finanziamento da 120.000 euro;

- Comune di Subbiano: realizzazione di un sottopasso pedonale sulla SR71. Finanziamento da 120.000.

LUCCA

- alla Provincia di Lucca: 55.000 euro per la realizzazione di isole spartitraffico ed opere di pubblica illuminazione nelle aree di intersezione tra via Diaccio e Corte Beniamino lungo la SP3 e SP61;

- Altopascio: realizzazione di un percorso pedonale sicuro in località Michi, finanziamento da 47.500 euro;

- Barga: riqualifiazione della strada comunale Piangrande Sud, finanziamento da 75.000 euro;

- Castelnuovo Garfagnana: miglioramento della sicurezza stradale nel tratto urbano SP13 di Arni - viale Pascoli, finanziamento da 75.000 euro;

- Minucciano: II lotto di completamento della realizzazione di un percorso protetto per pedoni nella frazione di Pieve di San Lorenzo, finanziamento da 74.900 euro;

- Montecarlo, realizzazione di marciapiedi e di un attraversamento pedonale luminoso in località Turchetto, finanziamento da 17.500 euro;

- Pietrasanta: messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra via Marconi e via A.V.I.S. Donatori di sangue tramite la realizzazione di una rotatoria compatta, finanziamento da 75.000 euro;

- Pieve Fosciana, messa in sicurezza del tratto urbano della SP72 delle Radici, tra il bivio Sillico e via San Giovanni, finanziamento da 75.000 euro.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali. In lucchesia queste risorse sono state assegnate a:

- Comune di Castelnuovo Garfagnana: miglioramento della sicurezza stradale nel tratto urbano della SR445 della Garfagnana tra il Km 24+750 e il Km 24+900. Finanziamento da 120.000 euro;

- Comune di Piazza al Serchio: miglioramento della sicurezza stradale nel tratto urbano della SR445 della Garfagnana tra il Km 40+150 e il Km. 40+350. Finanziamento da 120.000 euro.

MASSA CARRARA

- Pontremoli: riqualificazione dello snodo stradale in ingresso alla città con la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Groppomontone e Ponte de Gasperi, nel capoluogo. Finanziamento da 100.000 euro.

PISA

- alla Provincia di Pisa, adeguamento della rotatoria all'intersezione tra la SP11 "Delle Colline per Legoli" e la SP64 "Della Fila", finanziamento da 100.000 euro;

- Cascina: messa in sicurezza di via Rotina a Latignano, finanziamento da 49.350 euro;

- Castelfranco di Sotto: realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la SP66 "Nuova Francesca" (km5+950) e la SP34 "Castelfranco - Steffoli (km 1+395), finanziamento da 100.000 euro;

- San Giuliano Terme: finanziamento del progetto comunale ‘Pedoni più sicuri' con 18.500 euro;

- Santa Maria a Monte: realizzazione di percorsi ciclopedonali e passerella ciclopedonale sul

"Collettore" in Loc. Ponticelli, finanziamento da 75.000.

PISTOIA

- Pistoia: realizzazione rotatoria tra via Fermi e via Cellini, finanziamento da 75.000 euro;

- Chiesina Uzzanese: studio degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra via Romana Vecchia e la SP Romana, finanziamento da 28.500;

- Pescia: realizzazione di attraversamenti pedonali protetti all'interno del centro abitato di Collodi, finanziamento da 37.500 euro.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali. Nel pistoiese queste risorse sono state assegnate al Comune di Uzzano per la messa in sicurezza di un tratto ad elevata incidentalità, con la creazione di percorsi pedonali lungo la SR435 in località Le Fornaci, tra il Km 19+800 e il Km 20+145. Finanziamento da 120.000 euro.

PRATO

- Prato: realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Roma e via dell'Ippodromo, finanziamento da 100.000 euro.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali. Nel pratese queste risorse sono state assegnate al Comune di Vaiano per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio e la SR325. Finanziamento da 120.000 euro.

SIENA

- Siena: miglioramento della percorribilità e della sicurezza per i pedoni lungo via Lauretana senese con la realizzazione di un marciapiede sulla via Aretina, dalle curve de "II Tondo" fino alla rotatoria dei Due Ponti, finanziamento da 75.000 euro;

- Castelnuovo Berardenga: riqualificazione e messa in sicurezza dell'ingresso sud del capoluogo con la realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra le strade provinciali SP7 "del Chiantino" e SP484 "del Castello di Brolio", finanziamento da 100.000 euro;

- Chianciano Terme: messa in sicurezza del tratto urbano della SS 146, con costruzione di marciapiedi su viale della Libertà e su via Bruno Buozzi e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali dal km 16+162 al km 17+200 nel capoluogo comunale, finanziamento da41,182 euro (su 75.000 richiesti);

- Colle Val d'Elsa: realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo via Fratelli Bandiera, loc. Spedaletto, finanziamento da 75.000 euro;

- Monteroni d'Arbia: finanziamento del progetto comunale ‘Muoversi a piedi in autonomia e sicurezza' con 55.738 euro;

- San Casciano dei Bagni: messa in sicurezza di via Torno al Fosso a Celle sul Rigo (I ° stralcio), finanziamento da 18.275 euro;

- Sinalunga: realizzazione di marciapiedi in via Trento, finanziamento da 75.000 euro;

- Sovicille: realizzazione di marciapiedi ed area di sosta lungo via Grossetana in loc. San Rocco a Pilli, finanziamento da 75.000 euro;

- Torrita di Siena: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i pedoni del tratto centrale di via Mazzini, finanziamento da 75.000 euro.

A queste si aggiungono le risorse che la Regione ha assegnato agli enti locali interessati per interventi che riguardano tratti urbani di strade regionali. Nel senese queste risorse sono state assegnate al Comune di Monteriggioni per la realizzazione di un percorso pedonale protetto nel tratto stradale tra via Risorgimento e via Berrettini in località Castellina Scalo sulla SR2 Cassia. Finanziamento da 79.600 euro.