Il commosso omaggio ai vigili del fuoco morti

Polizia, carabinieri e associazioni di volontariato hanno espresso solidarietà al corpo per la perdita dei colleghi nell'esplosione a Quargnento

FIRENZE — Anche in Toscana sono state tantissime le manifestazioni di vicinanza espresse al corpo dei vigili del fuoco per la morte di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco uccisi dall'esplosione della cascina a Quargnento, nell'alessandrino, la notte tra lunedì e martedì.

In una nota, i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest hanno ringraziato per la solidarietà "portata dalla polizia di Stato e dai Carabinieri" e "dalle associazioni di volontariato". Tantissime anche le telefonate dei cittadini che che hanno contattato la sala operativa.

I tre vigili del fuoco che hanno perso la vita sul lavoro stavano domando un incendio. Poi due esplosioni, la seconda fatale per i tre pompieri. Sulla vicenda la procura di Alessandria ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e crollo doloso di edificio, per il momento senza iscritti nel registro degli indagati.