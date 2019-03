Presa la banda dei predoni delle case isolate

Sono quattro i componenti della banda di ladri sottoposti a fermo dai carabinieri. Colpi in case isolate in diverse province della Toscana

FIRENZE — Erano specializzati nell’effettuare vere e proprie incursioni in zone poco abitate, e depredavano le case con azioni fulminee. Sono quattro albanesi i componenti della banda di ladri sottoposti dai carabinieri a fermo di indiziato di delitto, convalidato dai giudici. I quattro sarebbero responsabili di numerosi furti in abitazione nei primi mesi del 2019 in diverse province della Toscana. Gli indagati sono stati bloccati tra Pisa e Montecatini Terme.

L’indagine, coordinata dalla procura di Firenze, è stata avviata lo scorso mese di gennaio ed ha consentito di individuare il sodalizio criminoso costituito esclusivamente da albanesi.