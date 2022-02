Manifestazione regionale per la pace in Ucraina

La Toscana è scesa nuovamente in piazza con i colori della pace per la mobilitazione regionale promossa a margine del forum del Mediterraneo

FIRENZE — Bandiere della pace in piazza della Signoria per la manifestazione regionale promossa a margine dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo.

Al raduno pacifista nato da un appello del sindaco di Firenze, Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, hanno aderito alcuni dei sindaci che hanno partecipato al forum del Mediterraneo conclusosi oggi a Firenze. Il sindaco di Firenze ha invitato la comunità russa che vive a Firenze a partecipare alla manifestazione per chiedere la pace.

Nardella e Giani hanno accolto i manifestanti assieme al primo cittadino di Atene, Kostas Bakogiannis, all'arcivescovo Giuseppe Betori e al rabbino capo Gadi Piperno. La rappresentante del consolato ucraino Oxana Polattaitchouk ha dichiarato "Stanno radendo al suolo le nostre città muoiono anche i bambini. Grazie per il vostro appoggio siete un popolo straordinario, esempio di civiltà e democrazia".

Alla manifestazione hanno aderito anche le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil oltre ad associazioni di volontariato e movimenti per la pace.

Al tramonto su Palazzo Vecchio è stata proiettata la grande bandiera della pace.

Una marcia per la pace si è svolta nel Chianti fiorentino. Partita dalla pineta di Barberino Val d’Elsa ha fatto tappa in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa dove si sono alternati gli interventi del sindaco David Baroncelli, dell’assessora Marina Baretta, della dirigente scolastica Paola Salvadori con la partecipazione del sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi e del consigliere regionale Massimiliano Pescini.

Marcia della pace nel Chianti

Nelle ultime ore manifestazioni di piazza sono andate in scena a Prato e a Lucca dove ha avuto luogo una fiaccolata.

Fiaccolata a Lucca

Persone sono scese in piazza anche a Siena e a Grosseto.

Siena

Grosseto

Anche sulla passeggiata di Viareggio dove è in corso il Carnevale sono state mostrate bandiere e striscioni per chiedere la pace in Ucraina.