Movida e Covid, primi test tutti negativi

I primi giovani toscani si sono sottoposti al test sierologico nell'ambito della campagna "Movida si...cura". Ora tocca a 9 località della costa

FIRENZE — E' partita dal cuore della movida fiorentina la campagna "Movida si...cura" della Regione Toscana per scovare eventuali casi positivi al Covid-19 tra i giovani che frequentano i luoghi della vita notturna. Primo appuntamento, non a caso, in Santo Spirito. Presente alla postazione anche l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi insieme ai volontari impegnati nella campagna. E i primi risultati sono positivi: su 120 cittadini che si sono sottoposti volontariamente al test sierologico, il 100 per cento è risultato negativo.

I giovani potranno volontariamente fare richiesta di sottoporsi al test sierologico: chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde della Regione 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sarà tra l'altro anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati.

L'iniziativa, scattata ieri sera, durerà fino al 26 settembre 2020, tutti i venerdì e i sabati, dalle ore 22 alle 2 del mattino e interesserà le piazze e nei luoghi di vita notturna.

Oltre a piazza Santo Spirito a Firenze, dal 31 Luglio l'iniziativa partirà anche a Castiglion della Pescaia (Piazza Garibaldi, angolo via della Fonte – via Palestro), a Cecina (Piazza dei Tirreni), a Follonica (passeggiata), a Forte dei Marmi, a Lido di Camaiore, a Livorno (Terrazza Mascagni), a Marina di Carrara, a Marina di Pisa (Piazza Gorgona) e a Viareggio.

Ovviamente, su tutto, valgono le tre regole d'oro per evitare il contagio: indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza.