Abusi sulle bimbe, arrestati un babbo e due mamme

Operazione della polizia postale della Toscana. Le due donne avrebbero scattato foto pornografiche alle figlie piccole. L'uomo le avrebbe ricevute

FIRENZE — La polizia postale della Toscana ha arrestato due donne, una residente a a Terni e l'altra a Reggio Emilia, che avrebbero commesso abusi sessuali sulle figlie fin da piccolissime per scattare foto pedopornografiche. Entrambe le presunte vittime hanno meno di dieci anni e sono già state affidate ai servizi sociali e portate in luoghi sicuri.

Gli arresti, da quanto si apprende, sono scattati in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. I reati contestati sono violenza sessuale su minori di dieci anni e produzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Da quanto emerso, in manette è finito anche un uomo residente nel grossetano a cui sarebbero state destinate le foto tramite web. Si tratterebbe del padre di una delle due bambine e, secondo quanto riportato dalla polizia postale, era già stato arrestato lo scorso agosto per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Proprio dal materiale sequestrato in quell'occasione, gli investigatori sono risaliti ai gruppi social a cui l'uomo era iscritto e ai rapporti con le due donne arrestate.