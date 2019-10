Arno sicuro, pulito e da vivere

Si apre a Firenze, presso gli spazi espositivi di via de' Pucci, una mostra dedicata al grande fiume toscano e al suo rapporto col territorio

FIRENZE — Dal 4 al 21 novembre, presso gli spazi espositivi Ciampi di via de' Pucci, una mostra dedicata all'idea del definitivo recupero del rapporto tra i cittadini e il loro fiume.

Si chiama "Arno sicuro, pulito, da vivere" l'esposizione organizzata da Confservizi Cispel Toscana, associazione culturale Vivi l'Arno e Cedaf, centro di documentazione sulle alluvioni di Firenze.

Verranno mostrate, con eventi, incontri e altre occasioni, le tre tratte del fiume ( aretina, fiorentina, pisana ), le attività e le opere in corso per la messa in sicurezza e i modelli di biodiversità ed ecosistemi naturali che caratterizzano molti tratti delle sponde di un corso le cui acque non sono più inquinate da reflui urbani o industriali.

Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il presidente di Cispel Alfredo De Girolamo, uno dei curatori della mostra, Erasmo D'Angelis e il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani.