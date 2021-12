Spacca il naso alla moglie in una lite, arrestato

E' con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e spaccio che il 49enne ieri è stato messo in manette dai carabinieri

SIGNA — Aveva spaccato il naso alla moglie nel corso di una lite, poi gli accertamenti avevano consentito di riscontrare tanti episodi di botte e vessazioni contro la donna. E adesso lui, 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Signa che nella serata di ieri hanno eseguito il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per un ammontare complessivo di 4 anni, 8 mesi e 16 giorni.

Alle accuse di maltrattamento in famiglie e lesioni aggravate, si aggiungeva infatti su di lui quella per spaccio di stupefacenti commesso a Perugia: lì era stato sorpreso nell'atto di scambiare hashish per 700 grammi circa con un corriere.

Gli episodi contestati sono avvenuti fra il 2014 e il 2017, e ora la pena è passata in giudicato dunque è definitiva ed eseguibile. E' stato condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano.