Sportello in presenza per Inside Osmannoro

SESTO FIORENTINO — Dopo l’avvio in modalità telematica dello scorso mese di luglio, la terza fase del Progetto “Inside Osmannoro”, resa possibile grazie al nuovo finanziamento della Regione Toscana di circa trentacinquemila euro, riprende anche l’attività di sportello in presenzaper l'attività che coinvolge i comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Campi Bisenzio, Prato, Empoli e Ausl Toscana Centro. La sede dello sportello è a Sesto Fiorentino presso il Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Veneto.

Lo sportello InSiDE Osmannoro è uno sportello informativo e consulenziale che opera non solo con l’apertura al pubblico, ma anche attraverso i canali digitali (portale dedicato e messaggi sul canale Wechat). Il servizio è rivolto ai cittadini e alle imprese.

Lo sportello offrirà informazioni su certificati e documenti, cittadinanza, ricongiungimento familiare, scuola, sostegno sociale ed economico, tributi comunali, pratiche edilizie, normative su lavoro e salute, aiuto per le attività commerciali e produttive, servizi di orientamento alle associazioni di categoria e sindacali, aiuto alla compilazione kit rinnovo permessi di soggiorno, rilascio certificati on line per il Comune di Firenze e di Sesto Fiorentino.