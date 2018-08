Richard Ginori, conclusa la procedura d'acquisto

L'azienda ha comunicato che è arrivato a termine il percorso per l'acquisto del sito industriale su cui sorge la fabbrica di porcellane

SESTO FIORENTINO — La storica azienda produttrice di porcellane ha espresso soddisfazione per l'acquisto del sito industriale di Sesto Fiorentino dove si svolge l'attività produttiva dell'azienda. Un risultato "raggiunto dopo oltre cinque anni di negoziazioni continuative, rese ancor più complesse a causa dei molti attori in gioco e degli articolati aspetti giuridici da risolvere, aspetti che dovrebbero esulare da ogni logica industriale, ma che hanno di fatto rallentato le attività necessarie per il rilancio del brand".

Il terreno su cui si trova la fabbrica di Sesto era di proprietà di Ginori Real Estate, società fondata nel 2004 da Richard Ginori e da un gruppo di immobiliaristi, entrata poi in liquidazione

Nella nota con cui l'azienda ha reso nota la conclusione della procedura di acquisto, si spiega che i termini dell'operazione sono in linea con quelli contenuti nel verbale d'incontro sottoscritto a dicembre al ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza dei rappresentanti dello stesso Mise, della Regione Toscana, del Comune di Sesto Fiorentino, delle banche creditrici e dei liquidatori.