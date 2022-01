È morto il coordinatore del centro civico

Impegnato in politica e nell'associazionismo, ieri si è spento Carlo Conti. Per lui il cordoglio del sindaco e dell'intera comunità

SESTO FIORENTINO — È venuto a mancare nella giornata di ieri Carlo Conti, coordinatore del Centro civico 1 di Sesto Fiorentino. Impegnato in politica e nell'associazionismo, è stato un punto di riferimento per l'intera comunità cittadina.

Esprime il suo cordoglio il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che con la giunta e tutta l'amministrazione comunale si stringono alla famiglia. “Con Carlo perdiamo un sestese da sempre al servizio della nostra comunità - ricorda il sindaco -. Impegnato in politica, nell’associazionismo e, negli ultimi anni, come coordinatore del Centro civico 1, è stato un punto di riferimento insostituibile per l’amministrazione e per tutto il quartiere. Ai suoi familiari, in questo momento di dolore, rinnovo la mia vicinanza personale e di tutta la città”.

E sui social proprio Falchi affida a un post un ricordo più personale: "Caro Carlo - scrive - resterà sempre il ricordo e il piacere di aver conosciuto un compagno così generoso e sempre disponibile ad aiutare gli altri con il sorriso ed una grande gentilezza. Sono felice di aver fatto un pezzo di strada insieme, non lo dimenticherò".