Fondazione Ginori, Franceschini firma le nomine

La Fondazione gestisce il Museo Richard Ginori creato per custodire le famose porcellane e gli strumenti di lavorazione impiegati fin dal 1737

SESTO FIORENTINO — Il ministro Dario Franceschini ha telefonato al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, per anticipargli la firma delle nomine per la Fondazione Museo Richard Ginori. "C'è già un presidente ma non faccio ancora il nome - ha sottolineato Falchi - sono molto soddisfatto della scelta fatta dal ministro".

"Lo voglio ringraziare pubblicamente - ha commentato Falchi - per il gesto ma soprattutto per il sostegno ad un progetto culturale molto atteso dalla nostra città. Può iniziare finalmente il cammino della nostra Fondazione, che affonda le sue radici nella storia di Sesto e che sarà una parte importante del futuro culturale della nostra comunità".

Dario Franceschini era ministro dei Beni culturali quando il Mibact ha comprato il Museo della porcellana Richard Ginori della Manifattura di Doccia di Sesto Fiorentino per 700mila euro per salvare "Una collezione eccezionale, parte fondamentale del patrimonio italiano" disse Franceschini.

La Fondazione del Museo della Richard Ginori è stata siglata a Dicembre 2019 tra il Comune, il ministero dei Beni Culturali e la Regione Toscana.

Il Museo ha l'obiettivo di custodire porcellane e strumenti di lavorazione della manifattura di Doccia nata nel 1737.