"Chiuderemo il campo rom di via Madonna del Piano"

Lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi in occasione della firma in Regione dell'intesa per superare i campi. Da inizio anno già uscite 35 persone

SESTO FIORENTINO — Sesto Fiorentino è tra i primi firmatari, insieme a Prato, Lucca, Carrara e Firenze del protocollo aperto ai Comuni siglato in Regione stamattina. Nel complesso il pacchetto della Regione Toscana prevede l'impiego di un milione e 500mila euro per superare i campi rom attraverso bonifiche e risanamenti e di 600mila euro per contrastare l'abbandono scolastico dei 700 bambini che nei campi toscani vivono.

Il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, in occasione della firma, ha detto: "Contiamo di riuscire ad ottenere sostegno per chiudere definitivamente il campo rom di via Madonna del Piano, alla cui dismissione stiamo lavorando fin dal nostro insediamento". Parole spese insieme all'assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin.

"La chiusura sta avvenendo ed avverrà in maniera progressiva - hanno poi aggiunto Falchi e Sanquerin - accompagnando le persone che ci vivono attraverso percorsi di inserimento sociale e lavorativo in grado di farle uscire dalla marginalità. Le ruspe, spesso evocate da qualcuno, sono efficaci da un punto di vista mediatico, specie quando si vuole veicolare un messaggio di odio e intolleranza, ma non fanno né sparire i problemi complessi né possono impedire alle persone, una volta chiuso un campo, di trovare un''altra sistemazione senza nemmeno troppa difficoltà".

Guardando ai numeri, da inizio 2018 dal campo sono usciti sei nuclei familiari, in tutto 35 persone. Al momento all'interno vivono 33 persone, appartenenti a cinque famiglie.