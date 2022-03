Sui pattini col pavimento ad alta aderenza

Papa Francesco: «La guerra è una pazzia, fermatevi per favore»

E' stato approvato, per un investimento di 200mila euro, il progetto definitivo per rifare il suolo della pista di pattinaggio nell'area Turri

SCANDICCI — Lo scorso Dicembre è stata installata la tensostruttura temporanea. Ora per la pista di pattinaggio nell'impianto dell'area Turri gestito dalla Polisportiva Robur è in arrivo una riqualificazione che passa per il rifacimento della pavimentazione secondo i canoni adatti all'omologazione e improntati alla massima aderenza delle rotelle. L'investimento è di 200 mila euro a carico del Comune di Scandicci e il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale.

L’intervento vedrà l’impiego di mattonelle di graniglia di adeguato spessore delle dimensioni di 40 centimetri per 40 che verranno posate, stuccate e levigate così da ottenere una superficie liscia e durevole nel tempo e garantire la planarità richiesta per la pratica dello sport del pattinaggio. Questo è infatti quanto prevedono le prescrizioni per l’omologazione degli impianti di pattinaggio artistico della Federazione italiana sport rotellistici, Fisr.

E’ prevista inoltre la sistemazione generale e adeguamento delle balaustre di delimitazione della pista con sostituzione di tutte le parti deteriorate come tavole battipiede in legno, pannellature in plexiglass, elementi di fissaggio. Secondo il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Andrea Giorgi si tratta di un'opera che riconosce l'importanze dello sport nella vita cittadina.